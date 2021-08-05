Ukrayna'nın Antalya Konsolosu Rustamov, bölgeye gelen gece görüşlü helikopterlerle ilgili konuştu

Rustamov, AA muhabirine yaptığı açıklamada, stratejik bir partner olarak Türkiye'deki orman yangınını ilk duydukları andan itibaren harekete geçtiklerini söyledi.
Türkiye'ye destek olmak için yetkili kurumların ilk etapta 2 yangın söndürme uçağı gönderdiğini belirten Rustamov, Ukrayna ekibinin yangınlara karşı mücadele vermeye devam ettiğini söyledi.
- "Uçaklar 500 ton civarında suyu alevlerin üzerine bıraktı"
AN-32 P tipi yangın söndürme uçaklarının ekibinin de çok tecrübeli pilot itfaiyeciler olduğunu vurgulayan Rustamov, "Uçaklarımız yangınla mücadelede de başarılı oluyorlar. Şu ana kadar 500 ton civarında suyu, alevlerin üzerine bıraktılar." dedi.
Ukrayna'dan gelen 4 helikopterin de Isparta Havalimanı'nda olduğuna değinen Rustamov, yangınla mücadelede gece çalışmalarının da önemli olduğunu bildirdi.
Gelen helikopterlerin akşam çalışmalara başlayacağını belirten Rustamov, şunları kaydetti:
"Helikopterler ve ekipleri çok özel. Onlar sadece gündüz değil, gece de yangınlara karşı savaşabilirler. Helikopterler 24 saat çalışabilsin diye her helikopterin iki özel ekibi var. Umarız ki bu felaket en yakında bitecek. Biz Ukrayna dost ve stratejik ülke olarak Türkiye'ye yardım yapmak için elimizden geleni yapıyoruz, yapacağız. Biz buradayız, sonuna kadar destek olmaya devam edeceğiz. 3 yangın söndürme uçağımız, 4 helikopterimiz yangın bölgesinde. Gerekirse daha gelebilir. Ukrayna'nın Türkiye'ye desteği sonuna kadar sürecek."
- "Gece yangın söndürme operasyonları yapacaklar"
Rustamov, Isparta'ya iniş yapan 4 yangın söndürme helikopterinin üst düzey gece uçuş tecrübesine sahip olan pilot ve teknisyenlerden oluşan 39 kişilik Ukraynalı uçuş ekibi olduğunu vurguladı.
Mi-8MTV-1 serisi helikopterlerin modernize edilmiş helikopterler olduğunu vurgulayan Rustamov, şöyle devam etti:
"Yeni gelen helikopterlerin gece görme cihazları var. Ekipler de özel eğitim almışlar. Bunun için onlar gece de yangınlara karşı savaşabilirler. Biliyorsunuz bu çok önemli. Şu anda buradaki yangınlara karşı savaşan uçaklar ve helikopterler onlar sadece gündüz çalışabilirler ama gece yangınlar tekrar büyüyor. Bu helikopterler ise hem gündüz hem gece yangın söndürme operasyonları yapabilirler. Denizden, göletlerden rahat su alabilir."
Antalya'daki orman yangınlarıyla itfaiye ve arazözlerin yanı sıra Ukrayna başta olmak üzere farklı ülkelerden gelen uçak ve helikopterlerle mücadele ediliyor.
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