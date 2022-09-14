Ukrayna'nın alacaklılarından 'borç servisi' kararı

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ABD Hazine Bakanlığından yapılan açıklamada Kanada, Fransa, Almanya, Japonya, İngiltere ve ABD'den oluşan Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu'nun Kiev hükûmetinin temsilcileriyle bir görüşme gerçekleştirdiği aktarıldı.

Açıklamada, Ukrayna'nın Alacaklıları Grubu'nun Kiev'in borç servisinin 2023 yılı sonuna kadar koordineli olarak askıya alınması talebini yerine getirmek için bir mutabakat zaptı imzaladığı kaydedildi.

Bakanlığın açıklamasında, "Mutabakat zaptı, Ukrayna'nın likidite baskılarını hafifletiyor ve hükûmetin Rusya'nın haksız, sebepsiz ve yasa dışı savaşına yanıt olarak sosyal, sağlık ve ekonomik harcamalarını artırmasına izin veriyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Grubun diğer tüm resmi ikili alacaklılara da borç servisinin askıya alınması konusunda Ukrayna ile hızlı bir şekilde anlaşmaya varma çağrısında bulunduğu belirtilen açıklamada, Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankasının desteğiyle durumun yakından koordine edilmeye ve değerlendirilmeye devam edileceği bildirildi.

ABD Hazine Bakanı Janet Yellen da yazılı açıklamasında, Ukrayna hükûmetinin ihtiyaçlarına ve Ukrayna halkının refahına yönelik ek kaynakların yönlendirmesine izin verecek borç servisi ertelemesi için ülkeye olan taahhütlerini yerine getirdiklerini belirtti.

Yellen, "Ukrayna'ya toplam 8,5 milyar dolarlık bütçe desteğimizde olduğu gibi borç servisi ertelemesi, ABD'nin Rusya'nın acımasız savaşına karşı mücadelesinde Ukrayna'nın yanında yer almasının bir başka yoludur." ifadesini kullandı.