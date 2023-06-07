Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
KONUŞMAYI BAŞLAT
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Futbol Dünya Futbolu Ukrayna Milli Futbol Takımında eksi Fenerbahçeli

Ukrayna Milli Futbol Takımında Rebrov dönemi

Ukrayna Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlüğe Serhiy Rebrov getirildi

Giriş: 07.06.2023 - 14:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Milli Futbol Takımında eksi Fenerbahçeli
AA

Ukrayna Futbol Federasyonu, geçici olarak görevde bulunan Ruslan Rotan'ın yerine 49 yaşındaki Ukraynalı çalıştırıcı Rebrov ile 2026'ya kadar sözleşme imzalandığını duyurdu.

Futbolculuk döneminde Fenerbahçe'de de forma giyen Rebrov, ülkesinin Dinamo Kiev, Suudi Arabistan'ın Al Ahli, Macaristan'ın Ferencvaros ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin Al Ain takımlarında teknik direktörlük yaptı.

2024 Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde İngiltere, İtalya, Kuzey Makedonya ve Malta ile C Grubu'nda yer alan Ukrayna, ilk maçında İngiltere'ye 2-0 yenilmişti.

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
İklim değişikliği sağlık üzerinde direkt etkili
İklim değişikliği sağlık üzerinde direkt etkili
Asılı bulunan genç kızın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
Asılı bulunan genç kızın şüpheli ölümünde sıcak gelişme!
Aksaray'da eğitim uçağı düştü!
Aksaray'da eğitim uçağı düştü!
Ayının yavrusunu ağzına alıp nehirden geçirdiği anlar kamerada
Ayının yavrusunu ağzına alıp nehirden geçirdiği anlar kamerada

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.