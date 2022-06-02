Ukrayna Merkez Bankası'ndan faiz artırımı

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Ukrayna Merkez Bankası (NBU) askeri tehdit nedeniyle verdiği 4 aylık aranın ardından nisan ayında yüzde 16.4'e yükselen enflasyonu dizginlemek için sert bir faiz artırımına gitti. Banka 1500 baz puanlık artırımla politika faizini yüzde 10'dan yüzde 25'e yükseltti.

NBU tarafından yayımlanan karar metninde atılan bu adımla hanehalkının gelirini, Ukrayna Grivnası cinsi tasarruflarını korunup grivna cinsi varlıkların cazibesinin artırılmasının hedeflendiği belirtildi.

NBU'nun Rus işgali başladıktan sonra faiz kararı almaktan sakkındığı hatırlatılan açıklamada "İşletmeler ile hanelerin tüketici ve ekonomik davranışlarındaki değişiklikler, piyasa odaklı mali yönetime dönüşü gerektiriyor" ifadeleri yer aldı.

DOĞRUDAN SATIŞLARI YÜKSELDİ

Banka bunun yanında ulusal para birimi grivnanın değerini korumak için mart ayında 2 milyar dolar harcarken bu rakamın nisan ayında 3.4 milyar dolara çıktığını bildirdi. Artan belirsizlikler sebebiyle NBU'nun doğrudan satışlarını artırdığını ifade etti.

Ukrayna'nın kuzeyindeki şehirlerin kurtarılmasıyla enflasyona yönelik bozulma beklentilerinin sınırlandığı belirtilen açıklama şu şekilde devam etti:

"Ancak aynı anda savaş nedeniyle üretim ve lojistikteki bozulmalar enflasyonu besliyor. Küresel enerji fiyatlarının yüksek seyri de önemli enflasyonist etken olmaya devam ediyor. Pek çok senaryonun değerlendirilmesinin ardından NBU düşük bir artırımın mali ve ekonomik sistem üzerinde önemli bir etkisinin olmayacağına karar vermiştir."

NBU bir sonraki faiz kararını 22 Temmuz'da açıklayacak.