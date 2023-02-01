Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Ukrayna Meclis Başkanı: Ukrayna Avrupa'yı koruyan bir kalkan - Dünya haberleri

Ukrayna Meclis Başkanı: Ukrayna Avrupa'yı koruyan bir kalkan

Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefanchuk, Ukrayna'nın, Avrupa ve medeni dünyayı koruyan bir "kalkan" haline geldiğini söyledi.

Giriş: 01.02.2023 - 21:36 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Meclis Başkanı: Ukrayna Avrupa'yı koruyan bir kalkan - Dünya haberleri
AA

Fransa'yı ziyareti kapsamında ülkenin Senatosunda konuşan Stefanchuk, Ukrayna-Rusya savaşına ilişkin, "Ukrayna, Avrupa ve medeni dünyanın tamamını koruyan o kalkan haline geldi." ifadesini kullandı.

Stefanchuk, "Saldırganlığını bırakmadan ve Ukrayna'yı terk etmeden, Rusya'nın G7, G20 ülkelerinin yanında ve 2024 Olimpiyatlarında yeri yok." diye konuştu.

Fransa'nın Ukrayna'ya silah desteğini hatırlatan Stefanchuk, "Yakında Ukrayna'nın ihtiyaç duyduğu tankları elde edeceğiz. Samimi bir şekilde Fransa'nın, Ukrayna'ya modern uçaklarını vermesini umuyoruz." dedi.

Stefanchuk, Avrupa Birliği (AB) ve NATO'ya Ukrayna'yı bir an önce üye olarak kabul etmeleri çağrısında bulundu.

Fransız Senato Başkanı Gerard Larcher de Stefanchuk'a hitaben, "Sizin davanız bizimki oldu, çünkü biliyoruz ki Rusya Ukrayna'da başarılı olursa AB barış içinde olmaz." ifadesini kullandı.

Fransa'nın Ukrayna'ya askeri ekipman desteğini hatırlatan Larcher, Fransa ve AB'nin Rusya'ya karşı savaşta olmadığını da vurguladı.

Larcher, Fransız Senatosunda 7 Şubat'ta Ukrayna'ya destek konusunda bir karar tasarısı görüşüleceğini, Ukrayna'nın topraklarının tamamının üzerindeki egemenliğinin müzakere edilemeyeceğini dile getirdi.

Fotoğraf: AA

ÖNERİLEN VİDEO

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
"Ukrayna'ya savaş uçağı verilmesi seçenek dışı değil"
Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı
Ukrayna'dan Avrupa'ya 'daha çok destek' çağrısı
Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi
Johnson, Putin'in kendisini füze saldırısıyla tehdit ettiğini söyledi
Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 11 kişi öldü
Ukrayna: Rus İHA saldırılarında 11 kişi öldü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.