Ukrayna: Mariupol'deki çelik fabrikasında sıkışan sivillerin tahliyesine başlandı

Ukrayna'nın Mariupol kentinde haftalardır kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı. Reuters haber ajansına konuşan bazı siviller, "Uzun zamandır güneşi görmedik" dedi. Sivillerden bazılarının direnişin son kalesi Azovstal Çelik Fabrikası'ndan çıkarıldığı kaydedildi.
Ukrayna'nın Mariupol kentinde haftalarca kuşatma altında bulunan onlarca sivilin hem Ukrayna hem de Rusya kontrolündeki bölgelere doğru tahliyesine başlandığı açıklandı.
Tahliye edilen sivillerden bazılarının, Ukrayna'nın en büyük çelik fabrikalarından Azovstal Çelik Fabrikası'ndan kurtarıldığı bildirildi.
Yaklaşık 9 kilometrekarelik bir alanı kaplayan fabrikası, Ukrayna'da direnişinin son kalesi haline gelmişti.
Rusya, onlarca sivilin kendi kontrolündeki bir köye ulaştığını duyurdu.
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Twitter mesajında, kalabalık bir grubun Ukrayna kontrolündeki Zaporijya kentine doğru hareket ettiğini kaydetti.
Zelenskiy, "100 kişilik ilk grup kontrolümüzdeki bölgeye hareket etti. Yarın Zaporijya'da onları karşılayacağız. Ekibimize minnettarız. BM ile birlikte, tesisteki diğer sivillerin tahliyesi için çalışılıyor" dedi.
Birleşmiş Milletler (BM) de Kızılhaç ile birlikte operasyona dahil olduğunu doğruladı.
BM'den yapılan açıklamada tahliye edilen konvoyun Cumartesi günü ulaştığı belirtilse de kaç kişinin kurtarıldığı ya da kaç kişinin halen tesiste bulunduğu hakkında detay verilmedi. Detayları paylaşmanın operasyonun güvenliğini tehlikeye atacağı kaydedildi.
Rusya kontrolündeki bölgeye getirilen sivillerden biri Reuters'a yaptığı açıklamada, "Yaşadığımız şeyi kesinlikle tahayyül edemezsiniz, bu terördü" dedi.
37 yaşındaki Natalia Usmanova, "Sığınakların dayanamayacağından korktuk. Güneşi görmeyeli çok uzun zaman oldu" ifadelerini kullandı.
Rusya Savunma Bakanlığı 80'e yakın sivilin çelik fabrikasından tahliye edilerek Rusya kontrolündeki Bezimenne köyüne getirildiğini aktardı. Açıklamaya göre sivillere tıbbi bakım sağlandı.
Rusya medyasına göre hükümet, Ukrayna kontrolündeki bölgeleri terk etmek isteyen sivillerin BM ve Kızılhaç yetkilileriyle temasa geçtiğini kaydetti.
Reuters haber ajansının bir fotoğrafçısı, köye 50'den fazla sivilin ulaştığını aktardı.
Azovstal Çelik Fabrikası'nda hala sivillerin bulunduğu da gelen bilgiler arasında.
Fabrika bölgesindeki yer altı tünelleri, Rus güçlerinin hakimiyet kurmasını güçleştiriyor.
Geçtiğimiz ay Rus askerleri fabrikayı abluka altına almıştı.
Mariupol, Ukrayna'daki Rusya işgali başladığından bu yana en ciddi insani krizin yaşandığı bölgeler arasında yer alıyor.
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