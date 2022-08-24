Ukrayna lideri Zelensky'den Bağımsızlık Günü mesajı: Rusya'nın işgaline karşı sonuna kadar direneceğiz

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenksy, ülkesinin Rusya'nın işgaline karşı "sonuna kadar" direneceğini söyledi.

Ülkesinin bağımsızlığının 31. yıl dönümünde halka hitap eden Zelensky, Rusya'ya taviz vermeyeceklerini vurguladı.

Zelensky ayrıca, ülkenin doğusundaki Donbas bölgesini ve Kırım'ı geri alacaklarını söyledi.

24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başlayan Rusya, Donbas'ı bu yıl tamamen ele geçirmişti.

Rusya, Kırım'ı ise 2014 yılında ilhak etmişti.

Ukrayna'nın bağımsızlık yıl dönümü kutlamaları işgal nedeniyle geçmişe kıyasla daha az etkinlikle kutlanıyor.

Başkent Kiev'de, Rusya'nın saldırı düzenlemesi ihtimali nedeniyle tüm toplu etkinlikler yasaklandı.

Kiev'de geçmiş yılların aksine bu sene 24 Ağustos'ta askeri geçit töreni düzenlenmiyor.

Ukrayna hükümetinin kontrolü altındaki tüm bölgelerde de yoğun güvenlik önlemleri alındı.

ABD dün Rusya'nın önümüzdeki günlerde Ukrayna'da sivillere yönelik saldırıları artıracağı ve hükümet binalarına yönelik saldırılar düzenleyeceği uyarısında bulunmuştu.

Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'da son dönemde çeşitli patlamalar meydana gelmiş, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in önde gelen destekçilerinden siyaset bilimci Aleksandr Dugin'in kızı Darya Dugina, hafta sonu aracına yerleştirilen bombanın patlaması sonucu hayatını kaybetmişti.

Rusya, Dugina'nın ölümünden Ukrayna'yı sorumlu tutmuştu.

Ukrayna hükümeti ise Kırım'daki patlamalarla ve Dugina suikastıyla bağlantısı olmadığını açıklamıştı.