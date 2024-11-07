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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy: Müzakerelerde desteğe değil, yeterli sayıda silaha ihtiyacımız var - Dünya haberleri | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy: Müzakerelerde desteğe değil, yeterli sayıda silaha ihtiyacımız var

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile müzakere etmenin sonuç vermeyeceğini belirterek, "Bu nedenle müzakerelerde desteğe değil, yeterli sayıda silaha ihtiyacımız var." dedi

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.11.2024 - 19:18 Güncelleme: 07.11.2024 - 19:18
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        "Yeterli sayıda silaha ihtiyacımız var"
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        Zelenskiy, Macaristan'ın başkenti Budapeşte'de, Macaristan Başbakanı Viktor Orban'ın ev sahipliğinde düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi açılış oturumunda konuştu.

        ABD'nin 47. Başkanı seçilen Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptığını kaydeden Zelenskiy, "Güzel ve verimli bir sohbetti. Elbette onun (Trump) atacağı net adımların ne olacağını henüz bilemeyiz." ifadelerini kullandı.

        Zelenskiy, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda gerilimin daha da arttığına dikkati çekerek, "Bu gerilimin artmasına neden olan da Rusya'ydı. Kuzey Kore şu anda esasen Avrupa'da savaş yürütüyor. Kuzey Kore askerleri Avrupa topraklarındaki insanlarımızı öldürmeye çalışıyor." diye konuştu.

        Rusya'nın küresel bir güç haline gelmesi için Ukrayna savaşını başlattığını savunan Zelenskiy, Rusya Devlet Başkanı Putin ile müzakere etmenin sonuç vermeyeceğini söyledi.

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        Zelenskiy, "Bu nedenle müzakerelerde desteğe değil, yeterli sayıda silaha ihtiyacımız var." değerlendirmesinde bulundu.

        Savaşın adil şekilde sona ermesi için ülkesinin hazırladığı Barış Formülü'ne de değinen Zelenskiy, Rusya'yı adil bir barışa doğru itebilecek açık bir diplomatik sistem kurduklarını vurguladı.

        Zelenskiy, nükleer ve gıda güvenliği, enerji, savaş esirleri ve sınır dışı edilenlerin Ukrayna'ya dönüşü gibi konuları içeren söz konusu formülün önemini anlattı.

        Adil bir barışın sağlanmasına yönelik her türlü yapıcı fikre açık olduklarını dile getiren Zelenskiy, "Ancak bu savaşın sona ermesi için neyin gündemde olup neyin olmaması gerektiğine karar vermesi gereken Ukrayna'dır." ifadesini kullandı.

        Zelenskiy, "Barış yalnızca güçlülerin ödülüdür. Bu nedenle güçlü bir Avrupa'nın alternatifi yok." dedi.

        Dondurulan Rus varlıklarının Ukrayna'ya bir an evvel gönderilmesi gerektiğini kaydeden Zelenskiy, Rusya'ya yönelik yaptırımların artırılması çağrısında bulundu.

        Fotoğraf, AA tarafından servis edilmiştir.

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        #HABER
        #Ukrayna
        #Zelenskiy
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