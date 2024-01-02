Ukrayna lideri Zelenskiy: Moskova ağır kayıplar veriyor

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Ukrayna lideri Volodymyr Zelenskiy, Economist tarafından yayınlanan röportajında iki yıldır devam eden Rusya-Ukrayna Savaşı'yla ilgili kritik açıklamalarda bulundu.

Rusya'nın savaşı kazandığı düşüncesinin sadece bir 'his' olduğunu vurgulayan Zelenskiy, "Moskova hala savaş alanında ağır kayıplar veriyor" dedi.

Zelenskiy ayrıca Rusya'nın barış anlaşmasıyla ilgilendiğine dair gerçek bir işaret olmadığını ve Rusya'nın görüşmek istediğine dair herhangi bir göstergenin Rusya'nın silah ve askerlerinin tükenmekte olduğu anlamına geldiğini söyledi.

"Ben sadece terörist bir ülkenin adımlarını görüyorum" diyen Zelenskiy, Kırım'daki Rus gücünü vurmanın, ülkenin doğusundaki şehirleri savunmak ve Ukrayna'ya yönelik saldırıları azaltmak için kritik öneme sahip olduğunu söyledi.