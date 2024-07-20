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        Haberler Dünya Ukrayna lideri Zelenskiy, Donald Trump ile telefonda görüştü | Dış Haberler

        Ukrayna lideri Zelenskiy, Donald Trump ile telefonda görüştü

        Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD'de başkanlık için yarışan eski Başkan Donald Trump ile telefon görüşmesi yaptı. İkili arasındaki görüşme, Trump'a yapılan başarısız suikastten bir hafta sonra yapıldı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 20.07.2024 - 09:43 Güncelleme: 20.07.2024 - 09:43
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        Zelenskiy, Trump ile telefonda görüştü
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        Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Trump ile telefonda görüştüğünü belirterek, "Kendisini Cumhuriyetçi Parti adaylığı dolayısıyla tebrik ettim ve Pennsylvania'daki korkunç saldırıyı kınadım. Ukrayna'nın özgürlüğünün ve bağımsızlığının korunması için iki partili ve iki meclisli Amerikan desteğinin hayati önemini belirttim." ifadesini kullandı.

        Rusya ile savaşta Ukrayna'nın kabiliyetlerini güçlendirmeye yönelik yardımları için ABD'ye her zaman minnettar olacağını kaydeden Zelenskiy, Rusya'nın, ülkesinin şehir ve köylerini hedef alan saldırılarını her gün sürdürdüğünü belirtti.

        Zelenskiy, Trump ile Ukrayna'da barışı adil ve kalıcı kılacak adımları yüz yüze görüşme konusunda mutabık kaldıkları bilgisini verdi.

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