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Ukrayna lideri Zelenskiy'den ülkelere çağrı: Polonya'yı örnek alın

Ukrayna lideri Zelenskiy, Polonya'nın kendilerine tank desteği sağlamasının diğer ülkelere örnek olması gerektiğini belirtti. Almanya'dan yapılan açıklamada ise konunun değerlendirildiği ifade edildi.

Giriş: 12.01.2023 - 23:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna lideri Zelenskiy'den ülkelere çağrı: Polonya'yı örnek alın - Dünya haberleri
HABERTURK.COM

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, Polonya Cumhurbaşkanı'nın Kiev'e Leopard tankları desteği sunacağını belirtmesinin ardından, Polonya ve Litvanya'nın Ukrayna'ya sunduğu desteğin diğer ülkelere örnek olması gerektiğini söyledi.

Polonya devlet televizyonu TVP Info'ya konuşan Zelenskiy, "Polonya ve Litvanya, Ukrayna için (Leopard) tankları edinme konusunda stratejik adımlar atabilir. Bu adım, diğer ülkelerin Polonya ve Litvanya'nın izinden gitmesi konusunda bize yardımcı olabilir" dedi.

ALMANYA: KAPILARI KAPATMADIK

Almanya Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Ukrayna'ya Leopar tankı gönderme ihtimalini göz ardı etmediklerini ancak henüz bir karar alınmadığını söyledi.

Lambrecht, Marienberg kentindeki NATO Acil Müdahale Gücü (VJTF) bünyesindeki Alman askerlerini ziyaretinde yaptığı açıklamada, "Kimse hiçbir ihtimali göz ardı etmemeli ancak federal hükümette savaş tanklarından vazgeçme kararı yok." dedi.

Ukrayna'ya verilecek 40 adet Marder zırhlı muharebe araçlarına ilişkin, "Marder zırhlı muharebe araçları aktif olarak kullanılanlardan verilmeyecek." diye konuşan Lambrecht, bu araçların mart sonuna kadar teslim edilmesinin planlandığını ve gerekli eğitimi de vereceklerini bildirdi.

Lambrecht, bugünkü ziyaretiyle söz konusu araçların kabiliyet ve yeteneklerini görme fırsatı bulduğunu, Almanya'nın verdiği sözleri yerine getirdiğini kaydetti.

Alman medyası, Ukrayna'ya gönderilecek Marder muharebe araçlarının yarısının ordunun envanterinde bulunan ama aktif kullanılmayanlardan verileceğini ve silah şirketi Rheinmetall'den temin edileceği iddiasında bulundu.

Fotoğraf: AA

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