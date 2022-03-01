Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD Başkanı'yla görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodymyr Zelenskiy, ABD Başkanı Joe Biden ile telefonda görüştü. Görüşme 30 dakika sürdü.

Rusya'ya yaptırımlar ve Rus birliklerine karşı Ukrayna'ya savunma desteğinin konuşulduğu görüşmenin ardından Zelenskiy Biden'a destekleri için teşekkür etti.

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