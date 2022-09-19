Ukrayna, kuzeydoğu cephesinde kritik bir bölgeyi daha ele geçirdi

TELEGRAM/A_SHTIRLITZ Ukrayna ordusu hafta sonu nehrin karşı kıyısına geçtiklerini açıkladı

Ukrayna, Oskil nehrinin doğusunu kontrol altına aldıklarını öne sürdü. Burası ülkenin kuzeydoğusunda, Rus askeri güçleriyle temas noktası olması dolayısıyla önem teşkil ediyor.

Bu gelişmenin doğrulanması takdirinde Rus ordusu Harkov bölgesinden tamamen çıkartılmış olacak.

Harkov’un komşu Luhansk bölgesinin Ukraynalı yerel yöneticisi Serhiy Haidai, bir sonraki hedefin Luhansk’ın ele geçirilmesi olacağını söyledi.

Haidai’ye göre bundan sonraki hedef Rusların Mayıs ayında ele geçirdiği Lyman kentini almak.

Ukrayna lideri Volodimir Zelenskiy de şimdiden bir sonraki saldırı için hazırlıkların başladığını aktardı.

Ukrayna güçleri Oskil’in doğusunu ellerinde tutabilirse ilerleyişleri açısından kritik olacak.

Oskil nehri, Rusya’nın saldırılarının ana odağı olan Donbas bölgesinden geçen Donetsk nehrinin güneyinde akıyor.

Biden: Ukrayna, Rusya’yı yeniyor

Lyman şehrinin kuzeybatısında yer alan Izyum kentinde bir alana gömülü 450 cesedin keşfedilmesi Avrupa Birliği’ni olası savaş suçlarının araştırılması için harekete geçirmişti.

Kremlin Sözcüsü Dmitri Peskov, “suçlamaların yalan olduğunu” belirtti.

Rusya lideri Vladimir Putin ise Ukrayna’nın ilerleyişinin ülkenin doğusundaki askeri planlarından vazgeçmesine bir gerekçe olmadığını aktardı.

ABD Başkanı Joe Biden ise CBS televizyonunda yayınlanan röportajında Ukrayna’nın ilerleyişindeki kritik gelişmelere dikkat çekerek bugüne kadarki en büyük başarının kaydedildiğini dile getirdi.

ABD’nin desteğinin devam edeceğini vurgulayan Biden, Ukrayna’nın savaşı kazanacağını öngörerek, “Rusya’yı yeniyorlar” dedi.