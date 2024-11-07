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        Haberler BBC Dünya Ukrayna, Kuzey Kore askerlerine karşı ilk kez savaştığını açıkladı

        Ukrayna, Kuzey Kore askerlerine karşı ilk kez savaştığını açıkladı

        Ukraynalı üst düzey yetkililer, Kuzey Kore askerlerinin ilk defa Ukrayna birliklerine karşı savaştığını açıkladı.

        Kaynak
        BBC
        Giriş: 07.11.2024 - 14:32 Güncelleme: 07.11.2024 - 14:32
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        Ukrayna, Kuzey Kore askerlerine karşı ilk kez savaştığını açıkladı
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        kuzey kore

        Getty Images

        Ukraynalı üst düzey yetkililer, Kuzey Kore askerlerinin ilk defa Ukrayna birliklerine karşı savaştığını açıkladı.

        Ukrayna Savunma Bakanı Rüstem Umerov, Güney Kore yayın kuruluşu KBS’ye verdiği röportajda “küçük bir grup” Kuzey Kore askerine saldırı düzenlendiğini söyledi.

        Batı’nın Kuzey Kore askerlerine karşı tepkisiz kalmasını geçmişte eleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, “Kuzey Kore ile yaşanan bu ilk çatışmaların dünyada yeni bir istikrarsızlık dönemini başlattığını” söyledi.

        Seul’dan yapılan açıklamada ise “[iki tarafın] askerleri arasında yakın menzilde çatışma gerçekleşmediğine inanıldığı” ancak “cephe hattı yakınlarında” az sayıda Kuzey Kore askerini içeren bir “olay” yaşandığı ifade edildi.

        Kiev, Rusya’nın Ukrayna askerlerinin kontrolündeki Kursk sınır bölgesinde 11 bin Kuzey Kore askerinin konumlandığını tahmin ettiğini açıklamıştı.

        NATO, 18 Ekim'de Kuzey Kore birliklerinin Rusya’nın savaşına dahil olduğuna dair kanıt bulduklarını ilk kez kamuoyuyla paylaşmıştı.

        Ancak Moskova ya da Pyongyang henüz bu iddialara doğrudan karşılık vermedi.

        Ukrayna’nın Ulusal Güvenlik Konseyi Üyesi Andriy Kovalenko Pazartesi günü yaptığı Telegram paylaşımında ilk defa, Kuzey Kore’nin “askeri birliklerine Kursk’ta ilk defa ateş açıldığını” açıklamıştı.

        Rüstem Umerov da bu bilgiyi KBS’ye verdiği röportajda teyit etti ve “kayda değer sayıda” Kuzey Kore askerinin çatışmaya katılmasını beklediğini söyledi. Öte yandan, “şu ana kadar geniş çaplı bir etkileşim değil, yalnızca küçük temaslar” yaşandığını belirtti.

        Umerov, birçok Kuzey Kore askerinin hala eğitimde olduğunu ekledi.

        Umerov, “Üzerlerinde Rus üniformaları var, taktik eğitimi görüyorlar ve Rus ordusunun çeşitli komutaları tarafından cephelere sevk ediliyorlar” dedi.

        Ukrayna'nın Savunma Bakanı, yaklaşık 3,000 askerden oluşan beş askeri birliğin savaş alanının çeşitli noktalarına sevk edilmesinin olası olduğunu belirtti.

        Umerov, çatışmalarda can kaybı yaşanıp yaşanmadığına dair açıklama yapmadı.

        Zelenskiy Çarşamba günü video aracılığıyla gerçekleştirdiği hitabında Ukrayna’ya, “tüm dünya ile birlikte Rusya’nın savaşı genişletmeye yönelik bu adımını, hem Rusya hem de Kuzey Kore için, başarısız kılmaya yönelik her şeyi yapma” çağrısında bulundu.

        Kuzey Kore’nin savaşa dahil olma adımına dair haberler Güney Kore’de de endişe yarattı ve iki taraf arasındaki gerilimi tırmandırdı.

        Geçtiğimiz ayın sonunda Seul, Kuzey Kore askerlerinin Ukrayna’dan “derhal çekilmesini” sağlama amacıyla Rusya büyükelçisini bakanlığa çağırmıştı. Güney Kore aynı zamanda, Ukrayna’ya bizzat silah tedarik etmeyi değerlendirdiği uyarısında bulunmuştu.

        Analistler ise Pyongyang’ın, askeri birliklerinin karşılığında para alabileceğini ya da Rusya’nın askeri teknolojilerine erişim sağlayabileceğini söylemişti.

        Çarşamba günü Rusya milletvekilleri Kuzey Kore ile karşılıklı savunma anlaşması imzalanmasını oylayacaklar. Anlaşma ilk defa, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in Haziran ayında gerçekleştirdiği kapsamlı Pyongyang gezisinde teklif edilmişti.

        Anlaşma Rusya ile Kuzey Kore’nin, iki ülkeden birine yönelik “saldırganlık” gösterildiği takdirde birbirine yardım etme taahhütünü içeriyor.

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