Ukrayna: Kursk'ta 100 bölgeyi ve 600 askeri ele geçirdik

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Ukrayna'nın Kursk operasyonu şiddetli bir şekilde sürüyor.

Ukrayna Genelkurmay Başkanı Oleksandr Syrskyi, operasyon sürecinde Ukrayna ordusunun 100 yerleşim yeri ve 594 Rus askerini ele geçirdiğini açıkladı.

Syrskyi, Moskova birliklerinin bölgede karşı saldırıya geçmeye ve Kiev güçlerini kuşatmaya çalıştığını ancak bu girişimlerin geri püskürtüldüğünü de sözlerine ekledi.

Üç haftadır devam eden Kursk operasyonunun amaçlarından birinin Rus güçlerini başta Pokrovsk ve Kurakhove olmak üzere diğer bölgelerden uzaklaştırmak olduğunu söyleyen Syrskyi, Rus birliklerinin Ukrayna'nın güneyinden çekildiğini belirterek, "Kursk operasyonu Rus güçlerinin önemli bir kısmını başka yöne çekti. Şu an itibariyle Kursk cephesine yaklaşık 30 bin askerin gönderildiğini söyleyebiliriz ve bu rakam giderek artıyor" dedi.

Syrskyi, Rusya'nın Ukrayna'nın cepheye giden ikmal hatlarını kesmeye çalıştığını söyledi. "Pokrovsk cephesinde durum oldukça zor. Düşman personel, silah ve askeri teçhizat avantajını kullanıyor, aktif olarak topçu ve hava gücü kullanıyor."