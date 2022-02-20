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Ukrayna krizi: İngiltere Başbakanı Johnson, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığını söyledi

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın olası işgal planına ilişkin BBC'ye değerlendirmelerde bulundu. Johnson, Rusya'nın İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığına yönelik ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

20.02.2022 - 16:27 | Güncelleme: ABONE OL
- BBC

İngiltere Başbakanı Boris Johnson, Rusya'nın, İkinci Dünya Savaşı'ndan bu yana, Avrupa'daki en büyük savaşa hazırlandığına yönelik ellerinde istihbarat olduğunu söyledi.

BBC'ye konuşan Johnson, "Tüm işaretler, bu planın bazı anlamlarda başladığını da gösteriyor" dedi.

Johnson ellerindeki istihbaratın, Rusya'nın Kiev'i kuşatma amacı taşıyan bir işgale hazırlandığını gösterdiğini de kaydetti.

ABD Başkanı Joe Biden da Cuma günü yaptığı açıklamada, Putin'in Ukrayna'yı işgal etmeye karar verdiğine inandığını söylemişti.

Biden, "Kiev'in birkaç gün içinde hedef alınacağına inanıyoruz" demişti.

Birçok Batılı lider, Ukrayna'nın doğusunda son günlerde yaşanan gelişmeleri, Rusya'nın işgale bahane araması olarak yorumluyor.

ABD'nin yaptığı son değerlendirmelere göre, Ukrayna sınırındaki bölgelere 169 bin ile 190 bin arasında Rus askeri konuşlandırılmış durumda.

Bu sayıya, Ukrayna'nın doğusundaki Rusya yanlısı ayrılıkçı milisler de dahil.

Rus askerlerin bir kısmı kuzeydeki Belarus'ta da bulunuyor.

ABD'nin Batılı liderlerle paylaştığı istihbarata göre, Rusya, kuzeydeki Belarus üzerinden de işgal planını uygulayacak.

Münih'teki toplantılar sırasında BBC'ye konuşan Boris Johnson, "Korkarım ki bu işgal planı, ölçeğiyle, 1945 yılından bu yana Avrupa'daki en büyük savaşa işaret ediyor" dedi.

https://www.youtube.com/watch?v=aJkpM5aPy7I&t=60s

'Çok sert yaptırımlar' açıklaması

Münih'te her yıl yapılan güvenlik toplantısında, Rusya, işgale başlaması durumunda, "benzeri görülmemiş" ekonomik yaptırımlarla tehdit edildi.

Başbakan Johnson da, İngiltere'nin Rusya'ya karşı uygulayabileceği yaptırımlara ilişkin bilgi verdi.

Johnson, Rus şirketlerin sterlin ile de ticaret yapmasını yaptırım altına alabileceklerini söyledi.

İngiltere Başbakanı, bunun ekonomik etkilerinin Rusya için "çok sert" olacağını düşündüğünü kaydetti.

Kremlin, Batı'nın işgal iddialarını yalanlıyor ve askeri tatbikat yapıldığını öne sürüyor.

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