Ukrayna, Kırım'a fahri konsolosluk açması sebebiyle Nikaragua'ya yaptırım uygulayacak

Bakanlıktan yapılan açıklamada, Nikaragua'nın Moskova Büyükelçisinin, Kırım'ı ziyaret etmesi ve fahri konsolosluk açması kınandı.

Açıklamada, konsolosluğun açılmasının Ukrayna yasalarının ve uluslararası hukukun ihlali olduğu ifade edildi.

Nikaragua'nın konuya ilişkin defalarca uyarıldığı vurgulanan açıklamada, Ukrayna'nın Nikaragua'ya karşı yaptırım süreci başlattığı ve uluslararası hukuka dayanarak tüm gerekli adımları atacağı kaydedildi.

Rusya, 2014'te Kırım yarımadasını yasa dışı ilhak etmişti.