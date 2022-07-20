Ukrayna IEA üyesi oldu

Canlı yayınlanan imza töreninde konuşan IEA Başkanı Fatih Birol, Ukrayna'nın İEA bünyesine katılması kararının tüm üye ülkelerin oy birliğiyle gerçekleştiğini söyledi.
Ukrayna’nın katılımını “büyük bir onur” olarak tanımlayan Birol, “Oy birliğiyle verilen bu karar, Ukrayna halkına ve Ukrayna hükümetine duyduğumuz büyük saygıyı gösteriyor.” dedi.
Birol, Rusya’nın doğal gazı tamamen kesmemesi durumunda bile gelecek kış aylarının Avrupa'da çok zor geçeceği uyarısında bulunarak, sözlerine şöyle devam etti:
"Bu kış zor olacak ve Avrupa hükümetlerini ve Brüksel'deki meslektaşlarımızı, kışa nasıl hazırlanabileceğimiz konusunda teşvik etmemizin nedeni de bu. Ne kadar uzun süre beklersek, alacağımız önlemler de bir o kadar sert olacak.”
'DAYANIŞMA TESTİ OLACAK'
Avrupa Birliği'nin (AB) alternatif doğal gaz kaynağı bulmasının kolay olmayacağının altını çizen Birol, bu kışın Avrupa için tarihi nitelikte bir dayanışma testi olacağını söyledi.
Ukrayna Enerji Bakanı Alman Galushchenko ise, Ukrayna'nın IEA üyesi olmaktan duyduğu mutluluğu dile getirerek, ülkesinin enerji sisteminin savaş sırasında bile sağlam kalabildiğini ve IEA üyesi olarak daha güçleneceğini dile getirdi.
Petrol arzında yaşanan büyük aksaklıklara müdahale etmek ve ülkeler arasında ortak girişimleri düzenlemek amacıyla Paris'te kurulan IEA, toplam 31 üyeden oluşuyor. Ukrayna ise grubun ortak üye kategorisinde bulunuyor.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!