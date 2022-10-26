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Ukrayna Hükümeti, enerji krizi nedeniyle, Rusya’nın işgali sonrası evlerini terk etmek zorunda kalan mültecilere bahara kadar ülkelerine dönmemeleri çağrısında bulundu.

Başbakan Yardımcısı Irina Veresçuk, “Şebekelerimiz kaldırmaz. Rusya’nın ne yaptığını görüyorsunuz. Kışı atlatmalıyız. Durum kötüye gidiyor. Mümkünse şimdilik yurt dışında kalın” dedi.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy, Rus hava saldırılarında ülkenin enerji altyapısının üçte birinden fazlasının imha edildiğini söylemişti.

Ukrayna ekonomisi savaşta ağır bir darbe aldı.

Zelenskiy, gelecek yıl 38 milyara çıkması beklenen bütçe açığının kapatılması için acil uluslararası yardım çağrısında bulundu.

Uluslararası Para Fonu IMF, Ukrayna’nın gelecek yılı atlatması için her ay üç milyar dolara – Moskova’nın saldırılarını yoğunlaştırması halinde beş milyar dolar- ihtiyaç duyacağını söylüyor.

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Lviv Belediye Başkan Yardımcısı Serhiy Kiral, Cumartesi günü BBC’ye Rusya’nın stratejisinin kıştan önce Ukrayna’nın altyapısına zarar vermek ve savaşı cephenin ötesine taşımak olduğunu savunmuştu.

Rusya, Ukrayna’nın enerji altyapısını Rus anakarasını 2014’te ilhak ettiği Kırım’a bağlayan köprüye 8 Ekim’de düzenlenen saldırıya misilleme olarak hedef aldığını söylüyor.

Kiev saldırının sorumluluğunu üstlenmemişti.

Son saldırılarda başkent Kiev’in güneydoğusundaki Çerkazi ve daha batıdaki Hmelnytskiyi kenti de hedef alınmıştı.

Zelenskiy Cuma günü, Rusya’yı kontrolü altındaki Herson’da bir santrale mayın yerleştirmekle suçlamıştı.

Zelenskiy Cuma günü, Kakhovka hidroelektrik santralinin imha edilmesi halinde yüz binlerce kişinin sel baskını tehlikesiyle karşı karşıya kalacağı uyarısında bulunmuştu.

Barajı havaya uçurmayı planladığı iddialarını reddeden Rusya, Ukrayna’nın buraya füze fırlattığını öne sürüyor.

Birleşmiş Milletler mülteciler örgütüne göre işgalin başladığı 24 Şubat’tan bu yana yaklaşık 44 milyon nüfuslu Ukrayna’dan 7,7 milyon kişi Avrupa ülkelerine ve Rusya’ya göç etti.