Paul Kirby, BBC Avrupa Editörü

Reuters Ukrayna askerleri ele geçirilen yerlere Ukrayna bayrağı çekti. Bu görüntülerin Mala Oleksandrivka'da çekildiği tahmin ediliyor.

Ukrayna güçleri, güneyde Rusya'nın ilhak ettiği Herson bölgesinde, aralarında "kilit önemde bir köyün de bulunduğu" bazı yerleşim birimlerini Ruslardan geri aldı.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'nın paylaştığı bir videoda 35. Deniz Piyade tugayının Davydiv Brid köyüne Ukrayna bayrağı diktiği görülüyor.

Bakanlık "Davydiv Brid köyünün üzerinde yeniden Ukrayna bayrağı dalgalanıyor" mesajıyla birlikte, Ukraynalı askerlerin köyde yürürken çekilen görüntülerini paylaştı.

Ukrayna askerlerinin ilerleyişinin bu bölgede de Rusları geri çekilmeye zorlaması bekleniyor. Bölgenin başkenti olan Herson kenti halen Rus güçlerin kontrolünde olsa da, Dinyeper Nehri'nin kuzeyindeki bölgede tutunmakta zorlandıkları görülüyor.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy de Salı gecesi yaptığı ulusa seslenişte Ukrayna güçlerinin güney Ukrayna'da "hızlı ve güçlü bir şekilde hareket ederek", sadece bu hafta içinde "onlarca yerleşim birimini geri aldığını" söyledi.

Zelenskiy; Lyubimivka, Khreshchenivka, Zolota Balka, Bilyaivka, Ukrainka, Velyka Oleksandrivka ve Mala Oleksandrivka köylerinin geri alındığını ve tam listenin bundan çok daha uzun olduğunu belirtti.

Ukrayna İçişleri Bakan Yardımcısı Yevhen Enin de, zaman belirtmeden, Kherson bölgesinde 50 köyün geri alındığını, yaklaşık 3500 kişinin "özgürleştirildiğini" söyledi.

Öte yandan Kherson'da Rusların görevlendirdiği yerel yönetici Kirill Stremousov kent sakinlerine "Panik olacak bir durum yok" dedi.

Rusya Savunma Bakanlığı da iddia edilen kayıplarla ilgili bir açıklama yapmadı.

Ukrayna güçleri son haftalarda Herson bölgesinde Rusların ikmal hatlarını hedef alıyordu ve Dinyeper Nehri üzerindeki bazı köprüleri yıkmıştı.

Rusya'nın 2014'te ilhak ettiği Kırım'a komşu olan Herson Şubat ayı sonunda başlayan savaşın ilk evrelerinde Rusların kontrolüne geçmişti.

https://twitter.com/DefenceU/status/1577270974868852736?s=20&t=SXD96R6Wli5E820kj257pQ

Rus askerleri son günlerde ülkenin kuzey doğusunda da bazı yerlerden çekilmek zorunda kalmıştı.

Ukrayna güçlerinin cumartesi günü Donetsk bölgesindeki Lyman kentini kuşatması sonrası Rus askerleri buradan çekilmek zorunda kalmıştı. Lyman Rusların bölgede lojistik merkez olarak kullandığı yerlerden biriydi ve Luhansk bölgesine giden koridor üzerinde olduğundan ötürü de stratejik olarak önemli.

Luhansk neredeyse tamamen Rus kontrolü altında.

Lyman'da bulunan BBC muhabiri Orla Guerin kentte çok az sivil kaldığını ve kentin dış bölgelerinde sokaklarda Rus askerlerin cesetlerine rastladıklarını anlatıyor.

Rusya savaş alanında zorlanmaya başlamışken, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin geçen cuma günü Ukrayna'nın Herson, Zaporijya, Donetsk ve Luhansk bölgelerini ilhak ettiklerini açıklamıştı.

Kremlin'in bu açıklamasının uluslararası hukukta bir geçerliliği yok ve Zelenskiy de "ülkesinin tüm toprağı yeniden özgür olana dek" savaşma sözü verdi.

Putin ayrıca geçen hafta seferberlik de ilan etmiş ve 300 bin kişinin daha askere çağrılacağını açıklamıştı.

ABD'den yeni askeri yardım

ABD Başkanı Joe Biden, salı akşamı Zelenskiy ile yaptığı telefon görüşmesinde, Washington'ın, Rusya'nın ilhak kararını hiçbir zaman tanımayacağının garantisini verdi.

İki lider ayrıca ABD'nin göndereceği, Himars roketatar sistemlerini de içeren 625 milyon dolarlık yardımı da konuştu.

https://twitter.com/SecDef/status/1577374946950529060?s=20&t=SXD96R6Wli5E820kj257pQ