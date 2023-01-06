Habertürk
Yerel Haber Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya

Ukrayna: "Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur"

Rusya, Ortodoks Noeli sebebiyle 36 saatlik süreyle ilan ettiği ateşkes ilanına Ukrayna'nın uymadığını öne sürerken, Ukrayna'dan da Rusya'ya aynı suçlama yapıldı. Ukraynalı yetkili, "Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor" dedi.

Giriş: 06.01.2023 - 19:14 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna:
AA

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi Danışmanı Mihail Podolyak, Rusya'yı, Ortodoksların Noel bayramı vesilesiyle Ukrayna'da ilan ettiği 36 saatlik ateşkese uymamakla suçladı.

Podolyak, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Rus ordusunun Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Savunma Bakanlığına, Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması yönünde verdiği talimata uymadığını belirtti.

Ukrayna'nın Herson şehrine bugün Rus güçlerince saldırı düzenlendiğini aktaran Podolyak, şu ifadeleri kullandı:

"6 Ocak. Ukrayna'nın her yerinde hava alarmı çalıyor. Çocuklar yine soğuk sığınaklarda. Herson'da bir itfaiye istasyonu bombalandı. Rus ateşkesinin özü budur: Sessizliği taklit ederek arkadan öldürmek. Hiçbir zaman, Rusya Federasyonu'nun hiçbir sözünü ciddiye almayın. (Rusya'nın sözü) Her zaman ilkel ve alaycı bir aldatmacadır."

RUSYA: UKRAYNA SALDIRILARINI SÜRDÜRDÜ

Rusya Savunma Bakanlığı Sözcüsü İgor Konaşenkov ise Rus ordusunun, bugün, saat 12.00 itibarıyla Ukrayna’da ateşkes uygulamaya başladığını belirterek, "Rus birliklerinin ateşkes uygulamasına rağmen Kiev yönetimi, yerleşim yerleri ve Rus askerlerine yönelik topçu saldırılarını sürdürdü." demişti.

Konaşenkov, Rus birliklerinin, topçu atışlarının gerçekleştirildiği Ukrayna'ya ait mevzilere ateşle karşılık verdiğini ifade etmişti.

Rusya Devlet Başkanı Putin, dün Rusya Savunma Bakanlığına Ukrayna'da bugün saat 12.00'den itibaren 36 saatliğine ateşkes uygulanması talimatını vermişti.

Kremlin’den yapılan açıklamada, ateşkes kararının, Ortodoksların Noel döneminde dini törenlere katılmalarına olanak sağlamak için alındığı belirtilerek, Ukrayna tarafına da ateşkes ilan etme çağrısında bulunulmuştu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Rusya’nın ateşkes kararını, Ukrayna ordusunun Donbas'taki ilerleyişini engellemeye yönelik bir hamle olarak değerlendirmişti.

Fotoğraf: AA

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
Putin'in geçici ateşkes kararı yürürlüğe girdi
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Fransa, Ukrayna'ya hafif tank desteği verecek
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Putin ve Zelenskiy ile görüştü
Makeyevka saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89'a yükseldi
Makeyevka saldırısında ölen Rus askeri sayısı 89'a yükseldi

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.