Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        BİRKAÇ KELİME YAZARAK SİZE YARDIMCI OLABİLİRİZ!
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Keşfet
        Haberler Dünya Ukrayna: Erdoğan, tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir

        Ukrayna: Erdoğan, tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yeniden başlamasını sağlayabileceğini belirtti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.08.2023 - 15:54
        ABONE OL
        ABONE OL
        Ukrayna'dan tahıl anlaşması açıklaması
        ABONE OL
        ABONE OL

        Kuleba, İtalyan Corierre Della Sera gazetesine verdiği röportajda, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'na yönelik değerlendirmelerde bulundu.

        Bakan Kuleba, "Erdoğan tahıl anlaşmasının yeniden başlamasını sağlayabilir mi?" sorusuna, “Evet, bence o (Cumhurbaşkanı Erdoğan) bunu yapabilir. Türk diplomasisinin Ruslarla çalıştığını biliyoruz. Bu arada tahıl ve diğer ürünlerin Karadeniz’den geçmeden ihracatı için alternatif rotalar inşa ediyoruz.” yanıtını verdi.

        KARADENİZ TAHIL KORİDORU ANLAŞMASI

        Ukrayna-Rusya Savaşı'nın küresel gıda fiyatları üzerindeki etkisini azaltmak için Birleşmiş Milletler (BM), Rusya, Türkiye ve Ukrayna, 22 Temmuz 2022'de İstanbul'da düzenlenen törende Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nı imzalamıştı.

        Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, süresi dolan anlaşmaya ilişkin 17 Temmuz'da yaptığı açıklamada, "Tahıl koridoru anlaşması fiilen son buldu, durduruldu. Rusya, ilgili şartlar uygulanır uygulanmaz derhal tahıl anlaşmasına geri dönecek. Anlaşmanın Rusya ile ilgili kısmı yerine getirilmedi." ifadelerini kullanmıştı.

        * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

        ÖNERİLEN VİDEO
        Şurada Paylaş!
        Yazı Boyutu

        GÜNÜN ÖNEMLİ MANŞETLERİ

        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Borsada 11 yıl sonra bir ilk
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Birkaç dakika etkili olan yağmur faciaya yol açtı!
        Fred gelişmesi!
        Fred gelişmesi!
        KKM'de rekor yükseliş
        KKM'de rekor yükseliş
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Livakovic transferinde mutlu son!
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Kahramanmaraş'ta temel atıldı
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Taksim'de havaya dolar atan grupla ilgili sıcak gelişme!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Pençe-Kilit bölgesinde 6 asker şehit oldu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        Antalya'da dehşet! Bir çift silahla öldürülmüş halde bulundu!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        1 kişi ölmüş, 2 kişi yaralanmıştı! Dehşet anı kamerada!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Kuzu ile yapılan en iyi lezzetler!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Taksit yasağı böyle deliniyor!
        Zaniolo koptu gidiyor
        Zaniolo koptu gidiyor
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Vücuduna sıvı enjekte etmişler! Cinayetle biten eskort tuzağı!
        Galatasaray durmuyor
        Galatasaray durmuyor
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        İç hatlarda tavan fiyat esnetildi
        Disney eksi yazıyor
        Disney eksi yazıyor
        Evlilik hazırlığı 
        Evlilik hazırlığı 
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Fırlattığı mikrofon para etti
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Mehmetçik’e özel görev: TSK'da afet yapılanması
        Habertürk Anasayfa