Ukrayna'dan tahıl sevkiyatı açıklaması

Ukrayna: En az 10 gemiye daha tahıl yüklemesi yapılması planlanıyor

AA

Vaskov, 14 Ağustos akşamı Odessa limanına giren Sara gemisine 8 bin ton mısır, Efe gemisine ise 7 bin 500 ton yağ yükleneceğini bildirdi.

Şu anda Ukrayna limanlarında toplamda 6 gemiye yükleme yapıldığını kaydeden Vaskov, "Tahıl koridorunun iki haftasında Ukrayna limanlarından 16 gemi, dünyanın 9 ülkesine yaklaşık yarım milyon ton Ukrayna tahıl ürünlerini teslim etmek üzere ayrıldı." dedi.

Vaskov, ayrıca ay sonuna kadar en az 10 gemiye daha tahıl ürünleri yüklemesi yapılmasının planlandığını sözlerine ekledi.

KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ

Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı.

Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü.

* Haberin görseli Anadolu Ajansı'ndan ve DHA'dan servis edilmiştir.