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Ukrayna Dışişleri Bakanı: Şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçlıyoruz

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Rusya-Ukrayna Savaşı başlangıcı 24 Şubat'ta Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri'nin moderatörlüğünde bir 'barış zirvesi' düzenleyeceklerini bilirdi.

Giriş: 26.12.2022 - 22:52 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Dışişleri Bakanı: Şubat ayında
AA

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, Ukrayna-Rusya Savaşı'nın yıl dönümü olan şubatta "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını söyledi.

Kuleba, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyareti ve Ukrayna-Rusya Savaşı'na dair Associated Press'e konuştu.

Savaşların diplomatik yöntemlerle sona erdiğini belirten Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'in moderatörlüğünde şubat ayında "barış zirvesi" düzenlemeyi amaçladıklarını dile getirdi.

Kuleba, Rusya'nın zirveye katılması için öncelikle "savaş suçlarından uluslararası bir mahkemede hesap vermesi gerektiğini" vurguladı.

Rusya'nın barış görüşmelerine hazır olduğunu söylemesinin gerçeği yansıtmadığını ifade eden Kuleba, "Savaş alanında yaptıkları şeyler aksini kanıtlıyor." dedi.

Kuleba, 2023'te savaşı kazanmak için ellerinden geleni yapacaklarına ve bu süreçte diplomasinin önemli bir rol oynayacağına dikkati çekti.

Zelenskiy'nin geçen hafta yaptığı Washington ziyaretinin önemine işaret eden Kuleba, ABD'nin 6 aydan kısa bir sürede patriot füze bataryalarını Ukrayna'ya konuşlandırmayı planladığını kaydetti.

Fotoğraf: AA

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