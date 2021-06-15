Ukrayna Dışişleri Bakanı'ndan açıklama

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ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in Cenevre'de gerçekleşecek görüşmesi öncesi, Ukrayna bunun kendisi için bir risk teşkil etmediğini söyledi. Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, salı günü verdiği demeçte iki ülkenin, Ukrayna'nın arkasından iş çevirmeyeceğini ifade etti.

İlk kez bir araya gelecek ikili Biden ve Putin'in görüşmesi öncesi görüşmelerde varılan ve Ukrayna'nın temsil edilmediği herhangi bir anlaşmayı tanımayacağını da sözlerine eklemişti.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ABD Başkanı Joe Biden ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 16 Haziran'da üçüncü bir ülkede gerçekleştirecekleri görüşmenin kendileri açısından bir risk oluşturmadığını yineledi.

Ancak ikili arasında gerçekleştirecek tarihi zirvede, en önemli gündem maddelerinden birisi de Kırım olması bekleniyor. Bu nedenle görüşmenin başlıkları Ukrayna'yı da yakından ilgilendiriyor.