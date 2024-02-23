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        Haberler Dünya Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba: Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır

        Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, birçok diplomat ve uzmanın iki yıl önce ülkesinin Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır." dedi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 23.02.2024 - 21:17 Güncelleme: 23.02.2024 - 21:17
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        Ukrayna: İşgale direndik, savaşı kazanacağız
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        Kuleba, Birleşmiş Milletler (BM) binasında basına konuştu.

        Ziyareti kapsamında Ukrayna'da barış formülü ve Rusya'nın suçları için sorumlu tutulması konularını ele aldığını aktaran Kuleba, BM Güvenlik Konseyinde yapacağı konuşmada güvenlik konularına ağırlık vereceğini dile getirdi.

        Kuleba, iki yıl önce birçok diplomat ve uzmanın Ukrayna'nın Rusya işgaline direnemeyeceğini düşündüğünü, aynı kişilerin şimdi de ülkesinin savaşı kazanamayacağına inandığını belirterek, "Ukrayna işgale direndiği gibi savaşı da kazanacaktır." diye konuştu.

        Birlikte hareket edilmesi durumunda bunun daha çabuk gerçekleşeceğinin altını çizen Kuleba, BM'nin de daha aktif rol oynaması gerektiğine işaret etti.

        Kuleba, BM'nin özellikle "Rusya tarafından kaçırılan çocukların Ukrayna'ya geri getirilmesi" ve Rusya'nın esir tuttuğu siviller konularında daha fazlasını yapması gerektiğini kaydetti.

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