Kuleba'dan ''Kırım Platformu'' açıklaması

Kuleba, basın toplantısında, Kırım Platformu'na ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
AA, Kırım'da 7 senedir süren ilhak boyunca konuya ilişkin bir çözüm mekanizması olmadığını vurgulayan Kuleba'nın, "Platformla birlikte bu hata düzeltilmiş olacak." dediğini aktardı.
AA'nın aktardığı habere göre, platforma uluslararası desteğin arttığını aktaran Kuleba, katılımını onaylayan ülke sayısının 40'a yükseldiğinin altını çizdi.
Kuleba daha önce sayının 38'e yükseldiğini duyurmuştu.
SERGEY LAVROV: CADILAR BAYRAMI
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un platform için "cadılar bayramı" ifadesine ilişkin Kuleba, Lavrov'un bu gergin tepkisinden memnun olduğunu dile getirdi.
Mahatma Gandi'nin "Önce sizi yok sayarlar, sonra size gülerler, sonra sizle savaşırlar ve sonra siz kazanırsınız." sözlerini hatırlatan Kuleba, şu anda 3. aşamada olduklarını, yakında 4. aşamanın geleceğini ve Kırım'ın kurtulacağını ifade etti.
KIRIM PLATFORMU NEDİR?
AA'nın aktardığı habere göre, Rusya'nın ilhak ettiği Kırım'ı uluslararası gündeme taşımak için 23 Ağustos'ta Kiev'de Kırım Platformu Zirvesi gerçekleştirilecek.
Devlet başkanları, dışişleri bakanları, parlamenterler ve uzmanlar seviyesinde oluşacak platform kapsamında Kırım'ın ilhakı, Azak ve Karadeniz bölgelerinin silahlandırılması, Kırım'ın tekrar entegrasyonu ve Kırım Tatar Türklerinin haklarının tazmin edilmesi konulu 4 panel yapılacak.
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