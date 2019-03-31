31 MART 2019ÜYE GİRİŞİHESABIM
Ukrayna’da seçmenler, 39 adayın yarıştığı devlet başkanlığı seçimi için oy kullanmaya başladı.
Devlet Başkanını belirlemek için Ukrayna'daki 199 seçim bölgesinde 29 bin 888 sandık kuruldu. Kırım'ın Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilmesi, Donbas bölgesinde ayrılıkçı hareketin başlamasıyla sonuçlanan sürecin ardından ikinci kez yapılan devlet başkanlığı seçiminde oy verme işlemi yerel saat ile 08.00’da başladı.
Seçimlerde 29 milyon 767 bin seçmen oy kullanabilecek. Yaklaşık 5 milyon seçmenin yaşadığı Donbas bölgesinde ve Rusya tarafından yasa dışı ilhak edilen Kırım’da halk sandık başına gidemeyecek.
Seçimlerde yarışan 39 adaydan birisinin yüzde 50'nin üzerinde oy alamaması durumunda, en çok oyu alan iki aday 21 Nisan’da yapılacak ikinci tura seçimine girecek.
Mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko’nun yeniden aday olduğu seçimde, Poroşenko’nun yanı sıra oyuncu-komedyen Vladimir Zelenskiy ve eski Başbakan Yuliya Timoşenko’nun ismi ön plana çıkıyor.
Ukrayna Merkez Seçim Komisyonu, 17 ülke ve 19 uluslararası kuruluştan 2 bin 344 yabancı gözlemcinin seçimleri takip ettiğini duyurdu.
ADAYLAR OYLARINI KULLANDI
Seçim öncesinde yapılan anketlerde ilk sırada yer alan favori adaylar mevcut Devlet Başkanı Petro Poroşenko, eski Başbakan Yuliya Timoşenko ve oyuncu komedyen Vladimir Zelenskiy, oylarını başkent Kiev’de kullandı.
Ukrayna Devlet Başkanı Poroşenko, Ukrayna için oy verdiğini söyleyerek seçimlerin iyi organize edildiğine emin olduğunu ve vatandaşların iradesinin korunacağını belirtti.
Poroşenko, "Bu (seçim),ilerlememiz için, Ukrayna’nın Avrupa halkları ailesine dönmesi için kesinlikle gereklidir. Reformları sürdürmek için Avrupa Birliği (AB) ve NATO üyeliği önümüzdedir." dedi.
Eski Başbakan Timoşenko da oyunu kullandıktan sonra gazetecilere yaptığı açıklamada, Ukrayna için oy vermeye geldiğini belirterek Avrupalı Ukrayna’ya, başarılı ve refaha doğru bir adım attıklarını söyledi.
Timoşenko, "Son 5 yılda Ukrayna, ne yazık ki yoksulluk ve yolsuzluk içinde yaşadı ancak her Ukraynalı bugün buna bir son verebilir. Her şey güzel olacak. Ukrayna barışçıl, başarılı ve Avrupa ülkesi olacak." dedi.
Komedyen Zelenskiy de oyunu kullandıktan sonra sandık başında yaptığı konuşmada, "Rüşvetsiz ve yolsuzluğun olmadığı yeni bir hayat başlıyor. Rüyalar ülkesinde, yeni bir ülkede hayat. Zafer kazanacağımızı ve her şeyin normal hale geleceğini umuyorum ama buna Ukraynalılar karar verecek." ifadelerini kullandı.
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