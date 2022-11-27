Zelenskiy: 500'e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı

Zelenskiy, başkent Kievde düzenlenen "Ukrayna'dan tahıl" konulu uluslararası forumda yaptığı konuşmada, Rusya-Ukrayna arasında devam eden savaş hakkında da değerlendirmelerde bulundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkesinden tahıl çıkışını sağlayan Tahıl Koridoru Anlaşması sayesinde bugüne kadar 500'e yakın gemi ile toplam 40 ülkeye 12 milyon ton tahıl ürünü ulaştırıldığını belirtti.

Rusyanın, 24 Şubat'ta Ukrayna'da başlattığı savaşla dünyada birçok insanın aç ve susuz kalmasına neden olduğunu savunan Zelenskiy, "Dünyada milyonlarca insanın aç ve susuz kalmasına izin vermeyeceğiz." dedi.

Belçika, Polonya ve Litvanya başbakanları ile Macaristan Cumhurbaşkanı Katalin Novakın da katıldığı forumun açılış konuşmasını yapan Zelenskiy, forumun Kievde gerçekleşmesinden memnuniyet duyduğunu ifade etti.

Ukrayna'nın dünyaya tahıl ürünleri ihraç eden en önemli ülkelerden biri olduğuna dikkati çeken Zelenskiy, dünyada açlık krizinin yaşanmaması için tüm zorluklara rağmen tahıl ürünlerini çeşitli ülkelere göndermeye devam ettiklerini söyledi.

Karadeniz Tahıl Girişimi sayesinde küresel açlık krizinin önlenmesi için artık milyonlarca ton tahıl ürünü ile yüklü geminin Ukrayna limanlarından ayrıldığını aktaran Zelenskiy, "Bugüne kadar 500e yakın gemi limanlarımızdan ayrıldı. Bu, dünyanın 40 ülkesi ve tüm toplumlar için 12 milyon ton tarım ürünü demektir." diye konuştu.

Zelenskiy, Karadeniz tahıl koridorunun oluşturulmasına sağladıkları önemli katkılardan dolayı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres'e teşekkür ettiğini belirtti.