Zelenskiy, savaşın 3. ayını değerlendirdi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında, Rusya ve Ukrayna arasında 24 Şubat'ta başlayan savaşın 3. ayını değerlendirdi.
Savaşın 90. gününde Ukrayna ordusunun Rusya'ya karşı kendi ülkesini savunmaya devam ettiğini, 3 aylık sürenin çok zor geçtiğini kaydeden Zelenskiy, "Bunlar Rus işgalcilerinin üç aylık savaş suçlarıdır. Saldırıların, yıkımlarının, ablukalarının üç ayıdır." diye konuştu.
AA'nın haberine göre; savaşın devam ettiği 90 gün içinde toplam 15 bin 227 Ukraynalı asker, polis ve diğer görevlinin devlet kahraman ödülüne layık görüldüğü bilgisini paylaşan Zelenskiy, öte yandan işgal altındaki toprakları kurtarmak için mücadele sürdüklerini kaydederek, "Ukrayna'nın 1016 yerleşim yeri işgalden kurtarıldı." dedi.
Ukrayna halkının bu süreç içinde topraklarını hayatları pahasına savunduklarına dikkat çeken Zelenskiy, "İşgalciler tarafından öldürülen Ukraynalı erkek ve kadınların on binlerce hayatı pahasına. Ukrayna için canını veren herkese sonsuz hatıra." ifadelerini kullandı.
"RUS FÜZE MÜHİMMATI TÜKENDİ"
Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu'nun, Ukrayna'daki "özel bir askeri operasyonunu" bilerek yavaşlatmaya çalıştıklarına ilişkin açıklamasına tepki gösteren Zelenskiy, Rusya'nın 3 aylık süreçte başarısız olduğu ve şimdi çeşitli "bahaneler uydurmaya" çalıştıklarını savunarak sözlerini şöyle sürdürdü:
"Yaklaşık 30 bin Rus askeri öldü. 200'den fazla uçak düşürüldü. Binlerce Rus tankı, zırhlı araç ve diğer teçhizatı imha edildi. Rus füze mühimmatı neredeyse tamamen tükendi. Ve bunu tüm güçleriyle savaşmadıkları yalanlarıyla mı örtmek istiyorlar? Bu üzücüdür, zaman gelecek ve bunu kendileri kabul edecekler."
Rusya'nın, Donbas'ta da başarılı olamayacağını iyi bildiğini ama ona rağmen tüm gücünü orayı tamamen işgal etmeye kullanmak için harekete geçirdiğini savunan Zelenskiy, "Şimdi Donbas'taki durum son derece ağır. Rusya'nın elinde kalan tüm askeri gücü nerdeyse oraya aktarıldı." dedi.
Ukrayna'nın verdiği mücadelenin aslında tüm dünyanın istikrarı için büyük önem taşıdığını aktaran Zelenskiy, savaşta ağır silahlara ihtiyaç duydukları ve bu konuda yardım talep ettiklerini belirterek, "Bu savaş ne kadar uzun sürerse, sadece Ukrayna için değil, tüm özgür dünya için özgürlüğü korumanın bedeli o kadar büyük olacaktır." değerlendirmesini yaptı.
Vladimir Zelenskiy, ayrıca Ukrayna'ya gereken mali desteğin verilmesi ve Rusya'ya daha geniş kapsamlı yaptırımların uygulanması için dünya liderleriyle görüşmeleri sürdürdüğünü aktardı.
Rusya'nın Ukrayna işgaline Kırım'dan başladığını kaydeden Zelenskiy, şunları kaydetti: "Rus işgali tam olarak Kırım'dan başladı. Bu, Rus devletinin Ukrayna ile ilgili hatalar listesindeki ilk madde değildi ancak, Rusya'nın kendisi için ölümcül hatası olan ilk konuydu. Tam da bundan sonra Rusya'nın diğer ve daha az ölümcül olmayan hatalar çıkmaya başladı ve tüm bunlar onun zayıflamasına neden olur. Ve elbette işgalciler Kırım'ı terk etmek zorunda kalacak."
Rusların geçici olarak işgal ettiği Mariupol, Herson ve diğer şehirlerden de çekilmek zorunda kalacaklarını kaydeden Zelenskiy, sözlerini, "Kesinlikle oraların sahipleri olamayacaklar." diye tamamladı.
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