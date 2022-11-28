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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları için hazırlık yaptığını öne sürdü

Giriş: 28.11.2022 - 11:23 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik yeni füze saldırıları hazırladığını iddia etti
Zelenskiy: Rusya yeni füze saldırıları hazırlığında
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın sivil ve enerji altyapılarına yönelik yeni füze saldırıları için hazırlık yaptığını iddia etti.

Zelenskiy gece saatlerinde Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlattı.

Son dönemlerde olduğu gibi bu hafta boyunca da en ağır çatışmaların Donetsk cephesinde sürdüğüne dikkat çeken Zelenskiy, "Cephede durum oldukça ağır." değerlendirmesinde bulundu.

Rusya'nın geçen hafta Ukrayna'da tekrar sivil ve kritik enerji altyapılarını bombaladığını belirten Zelenskiy, saldırılar sonucu ülkede yaşanan enerji sorunlarını çözmek için etkili çalışmaların yapıldığını söyledi.

Rusya'nın yeni saldırılar için hazırlık yaptığını iddia eden Zelenskiy, "Teröristlerin yeni saldırılar hazırladığını anlıyoruz. Bunu kesin olarak biliyoruz. Ve füzeleri olduğu sürece maalesef sakinleşmeyecekler." dedi.

*Haberin görseli AA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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