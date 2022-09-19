Zelenskiy: Rus güçleri nükleer santrale füze fırlattı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus güçlerin Güney Ukrayna Nükleer Santrali'ne füze fırlattığını bildirdi.
Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı açıklamada, gece yapılan saldırıda füzenin Mikolayiv bölgesindeki santralin 300 metre yakınına düştüğünü belirtti.
Santralde bazı binaların camlarının kırıldığı ve kısa süreli elektrik kesintisi yaşandığı bilgisini paylaşan Zelenskiy, Rusya'nın tüm dünya için tehdit oluşturduğunu ve geç olmadan durdurulması gerektiğini kaydetti.
RUS ORDUSUNUN ASKER KAYBININ 55 BİNE YAKLAŞTIĞI İDDİA EDİLDİ
Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rus ordusunun Ukrayna'daki savaşta asker kaybının 55 bine yaklaştığını öne sürdü.
Genelkurmay Başkanlığından yapılan açıklamada, Rus ordusunun son 24 saatte 170 askerini kaybettiği iddia edildi.
Açıklamada, 24 Şubat-19 Eylül döneminde, Ukrayna'da 54 bin 650 Rus askerinin etkisiz hale getirildiği belirtildi. Bu dönemde Ruslara ait 251 uçak, 217 helikopter, 2 bin 212 tank, 4 bin 720 zırhlı araç, 1313 top, 312 roketatar ve 168 hava savunma sisteminin imha edildiği bildirildi.
Rus güçlerinin 3 bin 581 araç, 15 gemi ve hafif sürat teknesi ile 920 insansız hava aracını yitirdiği ifade edilen açıklamada, Rusların fırlattığı 238 seyir füzesinin de Ukrayna hava savunma birliklerince vurularak imha edildiği bilgisine yer verildi.
Rusya Savunma Bakanlığından 25 Mart'ta yapılan açıklamada, Ukrayna'da 1351 Rus askerinin öldüğü duyurulmuş fakat daha sonra kayıplara ilişkin veriler yenilenmemişti.
*Haberin görselleri Associated Press tarafından servis edilmiştir.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!