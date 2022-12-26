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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız

Noel Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımlayan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Rusya'ya karşı zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini ve her senaryoya hazır olmaları gerektiğini ifade etti

Giriş: 26.12.2022 - 07:08 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız
Zelenskiy: Her senaryoya hazır olmalıyız
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AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları yüzünden ülkede enerji sorunları yaşanmasına rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirterek, her senaryoya hazır olmaları gerektiğini söyledi.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı görüntülü mesajında ulusa seslenerek, 25 Aralık'ta ülkesinde ve dünya genelinde Noel Bayramı'nı kutlayan herkesin bayramını tebrik etti.

AA'nın haberine göre; Rusya-Ukrayna savaşının devam ettiğini hatırlatan Zelenskiy, Rus ordusunun, son günlerde Herson kentine düzenlediği saldırılarda sivilleri hedef aldığını kaydederek, "Her Rus katilini bulacağız." dedi.

Yıl sonuna sadece birkaç gün kaldığına dikkati çeken Zelenskiy, Rus güçlerinin bu süreçte yeni saldırılar düzenleyebileceğini savunarak, vatandaşları hava saldırılarına karşı dikkatli olmaya çağırdı.

Rus saldırıları yüzünden Ukrayna genelinde yaşanan elektrik kesintilerine rağmen zafer için mücadele etmeye devam edeceklerini belirten Zelenskiy, "Ama her senaryoya hazır olmalıyız." diye konuştu.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

Bu haberin seslendirmesi Voiser tarafından yapılmıştır.

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