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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Finlandiya’da Niinistö ile görüştü

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Finlandiya ziyareti kapsamında başkent Helsinki’de Finlandiya Cumhurbaşkanı Sauli Niinistö ile bir araya geldi.

Giriş: 03.05.2023 - 16:24 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy Finlandiya’da Niinistö ile görüştü
AA

Finlandiya Cumhurbaşkanlığı Ofisi’nden yapılan açıklamada, “Cumhurbaşkanı Niinistö, Finlandiya’ya resmi ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy’yi karşıladı” denildi

Ayrıca Niinistö’nun davetlisi olarak ülkeyi ziyaret eden Zelenski’nin, Niinistö’nun ev sahipliğinde düzenlenecek Nordik-Ukrayna Zirvesi’ne katılacağı ifade edildi. Zirveye Zelenski’nin yanı sıra İsveç Başbakanı Ulf Kristersson, Norveç Başbakanı Jonas Gahr Store, Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen ve İzlanda Başbakanı Katrin Jakobsdottir’in katılacağı belirtildi.

Zirvede, Rusya-Ukrayna savaşındaki son durum, İskandinav ülkelerinin Ukrayna’ya devam eden desteği, Ukrayna’nın Avrupa Birliği (AB) ve NATO ile ilişkilerindeki gelişmeler ve Ukrayna’nın adil barış girişiminin ele alınacağı ifade edildi.

* Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.

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