Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Fener Rum Patriği Bartholomeos ile İstanbul'da görüştü

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Zelenskiy, Ukrayna devlet heyeti temsilcileriyle Fener Rum Patrikhanesinde düzenlenen ayine katıldı. Ayin sonrasında Zelenskiy, Bartholomeos ile görüştü. Görüşmede Zelenskiy, ülkesinin egemenliğine ve toprak bütünlüğüne verdiği koşulsuz destekten ötürü Bartholomeos'a teşekkür etti. Bartholomeos'u Ukrayna'ya davet eden Zelenskiy, Donbas'taki son durumu anlatarak "Sizin gelişinizle barışa giden yolda ilerleme fırsatına sahip olacağız." dedi.

Bartholomeos, yeni tip koronavirüs salgını bittikten sonra Ukrayna'yı ziyaret etmekten memnun olacağını ifade etti.