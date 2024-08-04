Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: F-16lar Ukrayna'da

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Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16lar Ukraynada. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABDye minnettarım." ifadesini kullandı.

Zelenskiyin paylaştığı görüntüde, F-16ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.

Ukraynaya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.