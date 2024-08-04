Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: F-16lar Ukrayna'da
Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, F-16 savaş uçaklarının ülkesine teslim edildiğini duyurdu.
Zelenskiy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "F-16lar Ukraynada. Biz bunu sağladık. Bu uçaklarda uzmanlaşan ve onları ülkemiz için kullanmaya başlayan arkadaşlarımızla gurur duyuyorum. Bu sonuç için ekibimize teşekkür ederim. F-16lar konusunda gerçekten yardımcı olan tüm ortaklarımıza, uçak talebimizi ilk kabul eden ülkeler Danimarka, Hollanda ve ABDye minnettarım." ifadesini kullandı.
Zelenskiyin paylaştığı görüntüde, F-16ların önünde düzenlenen bir programa katılması, F-16ların havalandığı anlar ve uçuşları yer aldı.
Ukraynaya hangi ülke tarafından kaç F-16 uçağı verildiği açıklanmadı.