Zelenskiy'den Donetsk için zorunlu tahliye emri

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Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, şiddetli çatışmaların yaşandığı Donetsk bölgesindeki insanların zorunlu tahliyesi için talimat verdiğini söyledi.

Zelenskiy, gece geç saatlerde yaptığı açıklamasında, Ukrayna'nın doğusunda yüz binlerce insanın hala yaşadığını söyleyerek, "Donetsk bölgesinden ne kadar çok insan ayrılırsa, Rus güçleri o kadar az insanı öldürmeye vakti olacak." dedi. Ayrıca bölgeyi terk eden vatandaşlara tazminat ödenmesine karar verildiğini söyledi.

Diğer taraftan yerel medyaya göre Başbakan Yardımcısı Iryna Vereshchuk da, bölgenin doğalgaz kaynaklarının yok edildiğini bu nedenle de tahliyenin kış başlamadan önce yapılması gerektiğini söyledi.

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