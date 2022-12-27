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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ta sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy Donbas bölgesinde çatışmaların devam ettiğini ve 'durumun zor olduğunu' belirtirken, Rusya'nın Ukrayna'nın enerji altyapısına saldırıları nedeniyle 9 milyon Ukraynalının elektrikten yoksun olduğunu söyledi.

Giriş: 27.12.2022 - 00:59 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Donbas'ta sıcak çatışmaların sürdüğünü belirtti
AA

Zelenskiy, Rusya'ya karşı savaşın devam ettiği Donbas bölgesinde sıcak çatışmaların sürdüğünü söyledi.

Zelenskiy, gece saatlerinde sosyal paylaşım hesabından yayımladığı görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkesinin Donbas bölgesindeki Do tarafında yer alan yerleşim yerlerinde sıcak çatışmaların devam ettiğini aktaran Zelenskiy, "Orada durum zor, acı verici." ifadesini kullandı.

Söz konusu bölgelerde Rus ordusunun yoğun saldırılara rağmen ilerleyemediğini belirten Zelenskiy, Rus güçlerine karşı mücadele verdikleri için Ukrayna savunma kuvvetlerine teşekkür etti.

Rus kuvvetlerinin saldırılar düzenlediği enerji altyapıları hasar aldığı için ülke genelinde elektrik kesintilerin sürdüğünü, 9 milyona yakın insanın elektriksiz kaldığını dile getiren Zelenskiy, enerji tesislerinin onarım çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Zelenskiy, Rus ordusunun önümüzdeki günlerde ülkesine yönelik tekrar füze saldırıları düzenleme ihtimalinin olduğuna dikkati çekerek, "Hava savunması (sistemleri) hazırlanıyor, devlet hazırlanıyor ve herkes hazırlanmalı. Lütfen sirenlere dikkat edin." dedi.

Fotoğraf: AA

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