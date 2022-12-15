Habertürk
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Haberler Dünya Avrupa

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donbas açıklaması

Rusya ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımlar meydana geldiğini belirten Zelenskiy, "Rusya, Donbas'ta şehirleri yok ediyor" ifadesini kullandı

Giriş: 15.12.2022 - 02:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den Donbas açıklaması
AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun saldırıları nedeniyle Ukrayna'nın Donbas bölgesindeki şehirlerde ağır yıkımların meydana geldiğini duyurdu.

AA'nın haberinegöre; Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı görüntülü paylaşımla ulusa seslendi.

Rus ordusunun ülkesine karşı saldırı eylemlerinin sürdüğünü ifade eden Zelenskiy, sabah erken saatlerinde Kiev bölgesinde 13 adet İran yapımı insansız hava aracının (İHA) imha edildiğini aktardı.

Zelenskiy, cephe hattında ağır çatışmaların sürdüğünü belirterek, Rus güçlerinin cephe hattındaki yerleşim yerlerini yıkmaya devam ettiğini savundu.

Başkan Zelenskiy, "Rusya, Mariupol gibi, Volnovaha gibi, Bahmut gibi Donbas'ta da şehirleri yok ediyor." dedi.

Rus kuvvetlerinin bugün Herson şehrine yönelik de saldırılar düzenlediğini aktaran Zelenskiy, saldırılar sonucu 8 yaşındaki bir çocuğun yaşamını yitirdiğini belirtti.

Rus tarafıyla bugün yapılan bir esir takasıyla 64 Ukraynalı askerin daha serbest kaldığını dile getiren Zelenskiy, "Hala Rusya'da tutuklu bulunan her Ukraynalı erkek ve kadının serbest bırakılması ve evlerine dönmeleri için çalışmaya devam ediyoruz." ifadelerini kullandı.

*Haberin fotoğrafı İHA tarafından servis edilmiştir.

ÖNE ÇIKAN HABERLER

Canlı Altın Fiyatları
Güncel Döviz Fiyatları
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın çıktı
Kayseri'de çelik kapı fabrikasında yangın çıktı
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
İzmir'de yanan ev kullanılamaz hale geldi
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
Karşıya geçmek isterken otomobil çarptı: 1 ölü
TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü
TIR ile çarpışan otomobil alev aldı: 1 ölü

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.