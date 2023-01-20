Zelenskiy'den Almanya'ya 'Leopard tankları' eleştirisi

AA

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Almanya'nın ülkesine Leopard 2 tanklarını göndermekte tereddüt etmesini eleştirdi.

Zelenskiy, Alman ARD televizyonuna yaptığı açıklamada, "Altı ay daha konuşabilirsiniz ama burada her gün insanlar ölüyor. Eğer elinizde Leopard tankları varsa, onları bize verin." dedi.

AA'nın haberine göre; Zelenskiy, Rusya ile olan savaşta Ukrayna'nın kendini savunduğunu ve Rusya'ya saldırmak gibi bir niyeti olmadığını da vurguladı.

Almanya'nın Leopard tankları konusunda çekimser kalmasını eleştiren Zelenskiy, "Bu bir oyun değil bu bir şeyi ispat etme konusu da değil. Biz Almanya'ya teşekkür ediyoruz bunu herkesin duymasını istiyorum. Ancak her gün insanlar ölüyor kadınlar tecavüze uğruyor." diye konuştu.

Silahların susması ve Rusya'nın suçunu kabul etmesi halinde diplomatik adımların gelebileceği sinyalini veren Zelenksiy, her şeyin para olmadığını, paranın gidenleri geri getiremeyeceğini ve bazı yaraları tamir edemeyeceğini kaydetti.

Almanya Başbakanı Olaf Scholz, çarşamba günü Davos'ta Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarının tedariki konusunda taahhütte bulunmaktan kaçınmıştı.

Almanya'daki ABD'ye ait Ramstein hava üssünde bir araya gelecek Ukrayna temas grubunun en önemli konusu Leopard tanklarının Ukrayna'ya gönderilmesi olacak.

Leopard 2 tankları Almanya'da üretildiği için Almanya bu tartışmada kilit bir rol oynuyor.

Yasal olarak Alman üretimi silahların üçüncü taraflara transferinin Berlin hükümeti tarafından onaylanması gerekiyor.

Polonya ve Finlandiya, Ukrayna'ya Leopard 2 tanklarını teslim etmeye hazır olduklarını açıklamıştı.

Almanya'nın ürettiği Leopard tankları Avrupa'da Danimarka, Finlandiya, Yunanistan, Hollanda, Norveç, Polonya, Portekiz, İsveç, İspanya, Çekya, Türkiye ve Macaristan gibi AB ve NATO ülkelerinin ordularında bulunuyor.

"DONBAS'TA BİRLİKLERİMİZİ GÜÇLENDİRMEK İÇİN UYGUN ADIMLAR ATIYORUZ"

Zelenskiy, ülkesinde Rus ordusuna karşı en sıcak çatışmaların yaşandığı Donbas bölgesinde Ukrayna ordusunun güçlendirilmesine yönelik çalıştıklarını belirtti.

Zelenskiy, Telegram hesabından paylaştığı günlük görüntülü mesajında, Rusya-Ukrayna savaşı kapsamında ülkesinin ordusunu güçlendirecek faaliyetleri hakkında bilgi verdi. Ülkesinde Rusya'ya karşı devam eden savaşta en yoğun çatışmaların Donetsk bölgesinde sürdüğüne dikkati çeken Zelenskiy, "Donbas çatışmalarında birliklerimizi güçlendirmek için uygun adımları atıyoruz." dedi.

Cephede Rus ordusuna karşı daha etkili bir şekilde mücadelenin verilmesi için Ukrayna ordusunun modern tanklara ihtiyaç duyduğunu kaydeden Zelenskiy, konu ile ilgili Avrupa Birliği (AB) ülkeleriyle yoğun görüşmeleri sürdürdüklerini aktardı. Kiev'de bulunan AB Konseyi Başkanı Charles Michel ile de bir araya geldiğini hatırlatan Zelenskiy, görüşmede Ukrayna'nın AB ile entegrasyonu sürecini de ele aldıklarını kaydetti.

Şubat başında Ukrayna-AB Zirvesi'nin düzenleneceğini ifade eden Zelenskiy, zirvede ülkesinin AB üyelik sürecini hızlandırabilecek konuların da görüşüleceğini dile getirdi. Zelenskiy, "Ayrıca Ukrayna'nın Avrupa Birliği üyeliğine ilişkin müzakerelerin başlaması için hazırlanıyoruz. Müzakerelerin bu yıl başlaması için tüm ön koşullar mevcut." dedi.

"UAEA EKİPLERİ NÜKLEER SANTRALLERİMİZE GÖNDERİLECEK"

Zelenskiy konuşmasında, Michel ile görüşmenin ardından Kiev'de Uluslararası Atom Enerji Ajansı (UAEA) Direktörü Rafael Mariano Grossi ile de bir araya geldiğini belirtti.

UAEA yetkililerinin Ukrayna'daki nükleer santrallerine gönderileceği bilgisini paylaşan Zelenskiy, "Bu, nükleer üretimimizin güvenliğini önemli ölçüde artıracaktır." ifadelerini kullandı.

Zelenskiy, Grossi ile görüşmesinde, Rus güçlerin kontrolünde ki Zaporijya Nükleer Santrali ile ilgili durumu da ele aldıklarını aktardı.

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