Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den "1945 modeli mekanizmalar" eleştirisi

Zelenskiy, Birleşmiş Milletler (BM) 75. Genel Kurul görüşmelerinin ikinci gününde video konferans yöntemiyle yaptığı konuşmada, Kırım ve Donbas'taki duruma değindi.
Ülkelerin sınırlarını kapattığını, olimpiyatların ertelendiğini, BM Genel Kurulunun çevrimiçi olarak düzenlendiğini belirten Zelenskiy, "Bir sene önce bunun ancak kıyamet sonrası bir film olabileceğine inanırdık, gerçeklik değil." dedi.
Zelenskiy, 75 yıl önce insanoğlunun 10 milyonlarca insanın hayatını kaybettiği en kötü savaşı yaşadığını ve Ukrayna dahil BM kurucu üyelerinin daha iyi bir dünya için birleştiğini aktardı.
75 yılda BM sayesinde pek çok alanda ilerlemeler olduğunu vurgulayan Zelenskiy, şöyle devam etti:
"Teknoloji dilinde, BM dünyayı kritik hatadan koruyan bir 'yazılım' oldu. Ancak kabul etmeliyiz ki sistem artan bir şekilde sorun veriyor. Rusya Federasyonu'nun 21. yüzyılda Kırım'ı ilhakından söz ediyorum. 7 senedir Donbas bölgesinde saldırganlık yapan devlet. BM'nin kurucuları 75 sene sonra Avrupa'da bir savaş olduğunu öğrenselerdi nasıl hissederlerdi?"
Zelenskiy, Kırım'da insan haklarının ihlal edildiğine, Ukraynalıların ve Kırım Tatarlarının zulme uğradığına dikkati çekerek, yarımada ve Karadeniz'de Rusya'nın askeri varlığını artırdığını kaydetti.
- "Etkin bir yapının kurulması BM'nin faydasına olacaktır"
Bir sene zarfında Ukrayna'nın gerçekten barış istediğini kanıtladığını ve tekrar barış görüşmelerine başladıklarını söyleyen Zelenskiy, "Bir sonraki adım silahlı yasadışı grupların işgal edilen bölgelerden çıkması ve Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanması olmalı." ifadelerini kullandı.
Zelenskiy şunları kaydetti:
"BM, Ukrayna'nın toprak bütünlüğünün sağlanmasında rol oynamalı, bunu yapabilmesi için var olan mekanizma geliştirilmeli. BM güvenlik konseyi daimi üyelerinden birisi tarafından bağımsız bir ülkenin egemenliğinin ihlali kabul edilemez. Bu, 1945 modeli mekanizmalarının bugün işe yaramadığını kanıtlıyor. Ukrayna bu reform sürecine aktif katkı sağlayacaktır. Yeni yapı daha temsiliyetçi, dengeli, şeffaf ve etkili olmalı. Eğer birisinin veto hakkını ve daimi üyeliğini suistimal etmesi durumunda, böyle etkin bir yapının kurulması BM'nin faydasına olacaktır."
Zelenskiy, Ukrayna'nın dostlarını, Kırım Tatarlarının haklarını korumak ve Kırım'ı ilhaktan kurtarmak için uluslararası Kırım platformuna katılmaya çağırdı.
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