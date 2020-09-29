Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu üyeleriyle "AB-Ukrayna Zirvesi"ni görüştü

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Ukrayna Devlet Başkanlığından yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy, Avrupa Parlamentosu üyeleriyle video konferansla görüştü.

Zelenskiy görüşmede AB'nin Ukrayna'ya desteğinin önemli olduğunu vurgulayarak, "Bugünün sorunları göz önüne alınınca, Ukrayna'nın Avrupa yolunda ilerleyişi her zamankinden daha fazla anlam ifade ediyor." dedi.

Gelecek hafta Ukrayna-AB Zirvesi'nin gerçekleşeceğini hatırlatan Zelenskiy, zirvenin başarılı geçmesini umduğunu ifade etti.

Kurulacak "Uluslararası Kırım Platformu" hakkında da bilgi veren Zelenskiy, "Ekonomik desteğin yanı sıra jeopolitik desteğe de ihtiyacımız var. Kurulacak Kırım Platformu'na dikkat çekmek istiyoruz. Bu Platformla, en önemli insani konuları, hapisteki Kırım Tatarları ve Ukraynalılara yardım konularını tartışmak istiyoruz. Bu kişilerin serbest bırakılması ve Kırım'ın işgalden kurtulması konularını tartışmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

Ayrıca Zelenskiy özellikle salgın nedeniyle Ukrayna ekonomisinin Avrupa'nın yardımına ihtiyaç duyduğunun altını çizdi.