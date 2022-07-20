Zelenskiy, 28 kişiyi daha görevden aldı

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Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik 24 Şubat'ta başlattığı saldırılar devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, 28 yetkiliyi daha "vatana ihanetten" görevden aldı.

Zelenskiy, 18 Temmuz'da Ukrayna Güvenlik Servisi başkanını ve Ukrayna Başsavcısı'nı görevden aldığını duyurmuştu.

Ukrayna Güvenlik Servisi'nde "personel denetiminin" devam ettiğini belirten Zelenskiy, dün gece yaptığı açıklamada 28 yetkilinin daha görevden alındığını açıkladı.

Ukrayna Cumhurbaşkanlığı Ofisi Başkan Yardımcısı Andriy Smirnov, "Savaşta altıncı aya yaklaşırken, bu kurumların her birinden bu insanları çıkarmaya devam ediyoruz." dedi.

Zelenskiy, pazar günü Ukrayna Güvenlik Servisi Başkanı İvan Bakanov ve Ukrayna Başsavcısı İrina Venediktova'nın görevden alınması yönünde kararı imzalamıştı.

*Haberin görseli Associated Press tarafından servis edilmiştir.