Ukrayna'dan tahliye edilen Türklerin sayısı 12 bine yaklaştı

AA

Bakan Çavuşoğlu, Rusya-Ukrayna savaşı nedeniyle 204 Türk vatandaşının daha Ukrayna'dan tahliye edildiğini duyurdu.

Çavuşoğlu, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, bugün Ukrayna’dan 204 Türk vatandaşının daha yola çıktığını ve tahliye edilen vatandaşların sayısının 11 bin 841'e ulaştığını belirtti.

Bakan Çavuşoğlu "Yolunuz açık olsun. Vatandaşlarımızın güvenli tahliyesi için planlamalarımız devam ediyor." ifadelerini kullandı.