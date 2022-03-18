Ukrayna'dan tahliye edilen Kırım Tatarları Eskişehir'de

Ukrayna'dan tahliye edildikten sonra önce Edirne'ye ardından da Bursa'ya getirilen Kırım Tatarları, akşam saatlerinde Eskişehir'e geldi. Kadın ve çocuklardan oluşan 32 kişilik kafile, Eskişehir Valiliği İl Göç İdaresi Müdürlüğü'nün koordinasyonunda Tepebaşı ilçesindeki Doğan Aslanbey Öğrenci Yurdu'na yerleştirildi. DHA'nın haberine göre; görevliler tarafından kalacakları binalara getirilen grup, ilk önce sağlık kontrolünden geçirildi.
"EŞLERİMİZ ŞU ANDA SAVAŞTA"
Ukrayna'nın başkenti Kiev'den gelen Anife Kurtseitova, eşlerinin savaşmak için Ukrayna'da kaldıklarını belirterek, "Birkaç gün Edirne'de kaldıktan sonra buraya geldik. Tüm Türk halkına, Cumhurbaşkanına teşekkürler ediyoruz. Türkiye, biz Kırım Tatarlarına her zaman destek veriyor. Birkaç yıl önce Bursa ve Eskişehir'e gelmiştik. Kültür ve eğitim dersleri veriyorduk. Ama şimdi başka bir durumda buraya geldik. Kiev'de büyük bir savaş var. Çocuklarımız bombalardan çok saklandı. Çok zor günler yaşadık. Şimdi hepimiz güvendeyiz. Bu en çok çocuklarımız için önemli. Hepimizin eşleri şu anda savaşta. Bizimle birlikte erkekler gelmedi. Sadece kadınlar ve çocuklar geldik. Maalesef Kiev'deki yakınlarımızdan her zaman haber alamıyoruz. Çünkü oralar savaşta sıcak noktalar. Kalplerimiz orada kaldı. Göç İdaresi görevlileri Edirne'de de burada da bizi çok iyi karşıladılar. Tüm ihtiyaçlarımız karşılandı. Bu çok mühim. Aslında kardeşlik budur. İyi ki varsınız" dedi.
"KIRIM'DAN 32 SOYDAŞIMIZ ESKİŞEHİR'E GELDİ"
Bursa'dan gelen kafileyi karşılayan Eskişehir Kırım Türkleri Kültür, Yardımlaşma ve Spor Kulübü Derneği Başkanı Ercan Bozkurt, "Kırım'dan 32 soydaşımız Eskişehir'e geldi. Göç İdaremizin burada düzenlemiş olduğu yerlerde misafir edeceğiz. Sivil toplum örgütleri olarak bizler de her zaman elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağız. Daha sonra gelecek misafirlere de devletimizin ve bizlerin kapısı her zaman açık. Onlara her zaman yardımcı olmaya çalışacağız" diye konuştu.
Değerli Haberturk.com okurları.
Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.
Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.
Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.
Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.
Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları'nı ve Gizlilik Sözleşmesi'ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.
Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.BU EKRANI KAPATMAK İÇİN TIKLAYIN!