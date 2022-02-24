Ukrayna'dan Kırım'da provokasyon iddiası

Ukrayna Dışişleri Bakanı Kuleba, Twitter'dan yaptığı açıklamada, Kırım'dan endişe veren haberler geldiğini belirtti.

Armyansk'taki Titan kimya tesisinde gece vardiyası ekibinin tahliye edildiğini aktaran Kuleba, bunun Rusya'nın bir başka provokasyon hazırlığı olabileceği uyarısını yaptı.