Rusya-Ukrayna arasında savaş sürerken, Ukrayna'da bulunan Türk vatandaşlarından yurda dönmesiyle ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu konuyla ilgili olarak sosyal medya Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi: