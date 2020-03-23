Ukrayna'dan gelen tır şoförleri Sakarya'da öğrenci yurduna yerleştirildi

Ro-Ro kuru yük gemisiyle Ukrayna'dan Karasu Limanı'na getirilen 88 tır şoförü, burada yapılan ilk sağlık kontrolünün ardından otobüslerle önceden boşaltılan Serdivan ilçesindeki Arif Nihat Asya Öğrenci Yurdu'na götürüldü.

İkinci sağlık kontrolünün ardından tek tek odalara alınan kişiler, 14 gün boyunca gözetim altında tutulacak.

Yurtta, Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerinin yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında görevli sosyolog ve psikologlar da tır şoförlerine destek sunacak.

Polis ekipleri, çevrede güvenlik önlemlerini sürdürecek.