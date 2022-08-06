Tahıl yüklü 'NAVISTAR' isimli gemi İstanbul açıklarına ulaştı

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Mısır taşıyan Panama, Malta ve Türk bayraklı 3 gemiden ilki olan Navistar öğle saatlerinde İstanbul Boğazı'nın Karadeniz açıklarına ulaştı.

"BİRKAÇ SAAT İÇİNDE DİĞER GEMİLERİN DE ULAŞMASI BEKLENİYOR" Görsel: İHA İrlanda'ya gidecek olan ve 33 bin ton mısır taşıyan Panama bayraklı Navıstar isimli gemi ,Odessa Limanı'ndan hareket etmişti. Diğer iki geminin ise bir kaç saat içinde İstanbul açıklarına ulaşması bekleniyor.

İKİSİ DE MISIR TAŞIYOR Görsel: Associated Press 13 bin ton mısır taşıyan Malta bayraklı Rojen. Rojen adlı gemi, İngiltere'ye gitmek üzere Çernomorsk Limanı'ndan hareket etti. Üçüncü gemi ise Ukrayna'nın Çernomorsk Limanı'ndan hareket eden Türk bayraklı Polarnet. Polarnet ise denetimin ardından Karasu'ya gidecek. Gemi 12 bin ton mısır taşıyor.

KRİZ DOLMABAHÇE'DE ÇÖZÜLMÜŞTÜ Görsel: Associated Press Rusya'nın Ukrayna'ya yönelik saldırılarının başlamasının ardından Ukrayna tahılının Karadeniz üzerinden ihracatının yapılamaması dünya çapında bir kriz yaratmıştı. Tahıl krizi 22 Temmuz'da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Guterres, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve Ukrayna Altyapı Bakanı Oleksandr Kubrakov'un katılımıyla Dolmabahçe Ofisi'nde imzalanan anlaşmayla çözülmüştü. * Haberin görseli Associated Press'ten servis edilmiştir.