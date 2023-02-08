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Ukrayna'dan gelen ilk arama-kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı

Ukrayna'dan deprem bölgesine gönderilen ilk arama kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaşarak çalışmalara başladı

Giriş: 08.02.2023 - 19:37 | Güncelleme: ABONE OL
Ukrayna'dan gelen ilk ekip Gaziantep'e ulaştı
İHA

Ukrayna'dan gelen ilk arama-kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı. Ekip, deprem bölgesindeki çalışmalarına başladı.

İHA'nın haberine göre, Ukrayna Devlet Acil Servisi'nin yaptığı paylaşımda şu ifadeler yer aldı:

"Ukrayna'dan deprem felaketinin sonuçlarının üstesinden gelmek için gönderilen ilk arama kurtarma ekibi Gaziantep'e ulaştı ve uluslararası arama ekibine katılmak için arama kurtarma operasyonları alanına gitmeye hazır."

Ukrayna Acil Servisi ikinci arama kurtarma ekibinin karayolu ile ulaşım sağladığı ve varır varmaz çalışmalara başlayacağını bildirilen açıklamada, ekibin genel olarak 87 personel, 18 ekipman ve 10 arama kurtarma köpeğinden oluştuğu, Starlink uydu terminalleri, drone'lar, makineler ve diğer gerekli tüm ekipmanlarla donatıldığı kaydedildi.

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